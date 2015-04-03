Спасатели прекратили поиски 13 членов экипажа траулера "Дальний Восток" из-за наступления темноты

19:16, 03 апреля 2015
Мир
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Российским спасателям не удалось найти моряков, которые пропали при крушении траулера в Охотском море.

REUTERS

Поисковые работы прекратили после наступления темноты, передает Громадське ТВ.

Напомним, что российский траулер "Дальний Восток" затонул в ночь на четверг в Охотском море.

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Напомним, что на борту были и граждане Украины.

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