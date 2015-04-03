Минздрав РФ собирается вложить более 55 миллионов рублей в улучшение своего имиджа - СМИ

Министерство здравоохранения России готово потратить 55,6 миллионов рублей на формирование положительного образа российского здравоохранения.

Соответсвующий заказ был размещен 1 апреля на сайте госзакупок, сообщает Дождь.

В заявке министерства говорится, что эту сумму оно готово выделить на «выполнение работ по изготовлению и оказание услуг по размещению телевизионных информационных материалов по формированию положительного образа российского здравоохранения».

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Заявки можно будет подать до 22 апреля 2015 года.

В конце прошлого года в нескольких регионах России проходили митинги работников здравоохранения. Медработники выступали против масштабных сокращений.