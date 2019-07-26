Британский медиарегулятор оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов

Расследование показало, что российский канал не смог сохранить "должную беспристрастность" в семи новостных сюжетах в период с 17 марта до 26 апреля 2018 года.

Медиарегулятор Великобритании Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов (примерно 6,3 млн грн) за нарушение правил вещания на территории страны.

Об этом сообщается на сайте ведомства Соединенного Королевства, пишет Громадське.

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Согласно результатам расследования Ofcom, российский телеканал не смог сохранить «надлежащую беспристрастность» в семи сюжетах, которые выходили в марте-апреле 2018 года, — о конфликте в Сирии и отравлении скрипачей в Солсбери.

В января 2019 года Роскомнадзор начал проверку относительно российского вещателя BBC World News после того, как британский медиарегулятор выдвинул обвинения RT. Российское ведомство обнаружило в интернет-ресурсах ВВС материалы, которые якобы «транслируют идеологические установки международных террористических организаций».

В апреле глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что британскую компанию не стали наказывать, пока Ofcom не наказали RT.

Напомним, в марте стало известно, что телеканал Russia Today обязывает своих сотрудников подписывать «соглашение о неразглашении конфиденциальной информации», которое действует во время работы и в течение 20 лет после увольнения. В частности, всем сотрудникам RT запрещено «обсуждать то, что происходит в RT с посторонними лицами», а также «критиковать канал в соцсетях и интервью».