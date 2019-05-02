В Британии считают телеканалы России «оружием дезинформации»

В Лондоне усиливают атаку против российской пропаганды в День свободы прессы.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сегодня собирается объявить, что государственный телеканал России RT – это «оружие дезинформации». Об этом он скажет в своей речи, посвященной Международному дню свободы прессы.

Эти его слова, которые он произнесет в Эфиопии, обозначат эскалацию британского наступления против стандартов российского телеканала, известного ранее как Russia Today, - пишет The Guardian. В распоряжении британского издания оказался текст речи председателя Ханта. Медиа-регулятор Ofcom расследует ряд дел против российского телеканала из-за содержания его эфира.

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«После того, как российское государство устроило химическую атаку в британском городе Солсбери в прошлом году, Кремль придумал более 40 различных басен, чтобы объяснить этот инцидент», - говорится в речи главы британского МИД.

«Их оружие дезинформации пыталось распространить эти байки по миру. Лучшая защита против тех, кто умышленно распространяет ложь, — это независимые, надежные редакции новостей», - говорится в речи.

Также Хант заметит, что Ofcom должен принять независимое решение, стоит ли RT закрыть в Британии. В конце прошлого года российский телеканал признали виновным в семи нарушениях британского кодекса телевидения, которые касались программ о применении химического оружия «Новичок» в Солсбери.

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Заявление Ханта может обострить и без того интенсивный конфликт. Россия открыла расследование против BBC относительно права британского телеканала работать на российской территории за пределами Москвы. В это время RT добивается пересмотра судебного решения Ofcom в Великобритании. Хант в своей речи также собирается обвинить Россию в «манипуляции СМИ, распространяя фальшивые новости», а также подчеркнуть, что именно RT играет ключевую роль в этих действиях.

«Каналы типа RT хотят, чтобы их зрители верили в условность правды и в то, что факты всегда вписываются в официальную легенду Кремля. Россия в последнее десятилетие очень разочаровывала, продвигая свою внешнюю политику, главным принципом которой было сеять путаницу и смятение, а также подрывать шаткие демократии», - говорится в речи британского министра.