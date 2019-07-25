Азербайджанский истребитель исчез в Каспийском море

Проводятся неотложные мероприятия по поиску и спасению пилота.

Вечером 24 июля во время учебного полета потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что связь с самолетом, выполнявшим плановый учебно-тренировочный полет в ночное время, пропала 24 июля около 22.00.

По предварительным предположениям, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море. Проводятся неотложные мероприятия по поиску и спасению пилота.

В Минобороны создана специальная комиссия по расследованию причин катастрофы.

Ранее УНИАН сообщал, что на Харьковщине во время учебно-тренировочного полета упал военный самолет Л-39.