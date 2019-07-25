Азербайджанский истребитель исчез в Каспийском море
13:27, 25 июля 2019Мир
410 0
Проводятся неотложные мероприятия по поиску и спасению пилота.
Связь с самолетом пропала 24 июля вечером / фото mod.gov.az
Вечером 24 июля во время учебного полета потерпел крушение самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана.
Читайте такжеВ Германии столкнулись два истребителя (видео)
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что связь с самолетом, выполнявшим плановый учебно-тренировочный полет в ночное время, пропала 24 июля около 22.00.
По предварительным предположениям, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море. Проводятся неотложные мероприятия по поиску и спасению пилота.
В Минобороны создана специальная комиссия по расследованию причин катастрофы.
Ранее УНИАН сообщал, что на Харьковщине во время учебно-тренировочного полета упал военный самолет Л-39.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter