Прокуратура квалифицировала действия второго пилота А320 как "непредумышленное убийство"

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на французскую газету La Provence.

"Мы почти переквалифицировали это дело, но, в конечном счете, оно квалифицируется как неумышленное убийство" - сказал он.

Брис Робин отметил, что речь идет о том, что пилот "хотел уничтожить самолет", а не "имел желание убить людей".

Читайте такжеСМИ опубликовали полную стенограмму записи "черного ящика" А320

По его словам, причины авиакатастрофы, скорее всего, кроются в психиатрии и, в то же время, ничто не свидетельствует, что это был террористический акт.

Как сообщалось, 24 марта авиалайнер со 150 людьми на борту разбился во французских Альпах. В результате аварии все пассажиры и члены экипажа погибли. Одной из версий является умышленная авария, которую спровоцировал 27-летний второй пилот Андреас Лубиц, когда командир экипажа временно покинул кабину. По данным следователей, молодой пилот имел проблемы со здоровьем, но скрывал это от руководства.