Прокуратура квалифицировала действия второго пилота А320 как "непредумышленное убийство"
Прокурор Марселя Брис Робин заявил, что действия пилота самолета А320, по вине которого, скорее всего, произошла катастрофа, квалифицируются как "непредумышленное убийство".
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на французскую газету La Provence.
"Мы почти переквалифицировали это дело, но, в конечном счете, оно квалифицируется как неумышленное убийство" - сказал он.
Брис Робин отметил, что речь идет о том, что пилот "хотел уничтожить самолет", а не "имел желание убить людей".
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По его словам, причины авиакатастрофы, скорее всего, кроются в психиатрии и, в то же время, ничто не свидетельствует, что это был террористический акт.
Как сообщалось, 24 марта авиалайнер со 150 людьми на борту разбился во французских Альпах. В результате аварии все пассажиры и члены экипажа погибли. Одной из версий является умышленная авария, которую спровоцировал 27-летний второй пилот Андреас Лубиц, когда командир экипажа временно покинул кабину. По данным следователей, молодой пилот имел проблемы со здоровьем, но скрывал это от руководства.