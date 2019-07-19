CNN: Катастрофа MH17 повторится, если Россию не наказать сейчас

Ничто не остановит будущих преступников, если виновникам уничтожения малайзийского «Боинга» все сойдет с рук.

Когда команда ОБСЕ впервые услышала о сбитом авиалайнере Malaysian Airlines над Украиной пять лет назад, один из ее участников прогнозировал, что эта катастрофа станет переломной. Возможно даже США вмешаются в войну против России на Востоке Украины. Безусловно, красная линия была пересечена. Журналист CNN Джон Авлон назвал уничтожение рейса MH17 и убийство 298 мирных людей «одним из двух крупнейших преступлений нашего времени», за которые никого не наказали. Другое – это убийство журналиста Washington Post Джамала Кашогги.

Об этом на страницах CNN пишет бывший пресс-секретарь ОБСЕ Михаил Боцюркив, который на момент уничтожения MH17 работал в составе миссии на Донбассе. Малайзийский лайнер совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Он был одним из 300 самолетов, которые ежедневно пролетали над Востоком Украины.

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Около двух третей жертв были гражданами Нидерландов. Поэтому некоторые обозреватели назвали катастрофу аналогом терактов 11 сентября для европейской страны. В пропорции к численности населения Нидерланды понесли даже большие потери, чем США в 2001 году.

«Это крупнейшее военное преступление для Нидерландов со времен Второй мировой войны», - сказал на этой неделе нидерландский тележурналист Йероен Аккерманс во время встречи с родственниками погибших пассажиров MH17.

Но через пять лет справедливость для безутешных семей и стран остается до боли недостижимой. Более того, Россия, которая была обвинена в совершении преступления международной группой следователей, теперь, кажется, получила союзника в стремлении избежать ответственности. И им стала Малайзия, которой принадлежал авиалайнер. На борту было 44 малайзийцев включая экипаж.

До 17 июля 2014 года российские «зеленые человечки» уже аннексировали Крым и захватили Донецк и Луганск в центре украинского промышленного региона. Тяжелое вооружение уже широко использовалось обеими сторонами.

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«По меньшей мере в одном из своих ежедневных брифингов в роли пресс-секретаря Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине я подчеркивал, что ракеты класса «земля-воздух» уже использовались на Востоке Украины и представляли угрозу для гражданской авиации», - пишет Боцюркив.

Благодаря усердию международной следственной группы и работе таких организаций, как Bellingcat, теперь ни у кого нет сомнений, что из России на украинскую территорию было переброшено еще более тяжелое и серьезное вооружение. В частности, сюда была доставлена система «Бук», которая принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ. С него и был сбит MH17 в тот летний день.

«Когда моя команда международных наблюдателей ОБСЕ, которую в те времена называли «глазами и ушами мира», прибыла на место катастрофы 18 июля, лидеры боевиков встретили нас с неприязнью и насмешками. То, что мы увидели, противоречило здравому смыслу: не было никакой защиты периметра, тела, некоторые из которых все еще были пристегнуты к креслам, лежали под палящим солнцем, а обломки и вещи персонала были разбросаны на территории нескольких квадратных километров», - вспомнил бывший пресс-секретарь ОБСЕ, добавив, что тогда описал все в эфире CNN и назвал это местом «крупнейшего военного преступления в мире на данный момент».

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«Пренебрежительным жестом к более чем 80 детям на борту командир этой территории – пьяный российский боевик по прозвищу «Сердитый» - гордо позировал для фото, подняв игрушечную зверушку погибшего ребенка», - добавил Боцюркив.

Автор пишет, что российские боевики очень быстро нашли бортовой самописец. Тайно договорившись с властями Малайзии, они передали его делегации из Куала-Лумпур.

«Мне тогда сказали, что переговоры прошли очень быстро. Малайзийцам пришлось изготовить на ходу официальный штамп, чтобы сделать соглашение о передаче официальным», - пишет автор.

В конце концов, через пять лет в Нидерландах собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения четырем подозреваемым, из которых трое граждане России и один украинец. Москва быстро прибегла к излюбленному сценарию и принялась выставлять себя жертвой, создавая при этом туман неуверенности и обвиняя следователей в том, что они стали на сторону Украины. Но неожиданным было то, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад вдруг начал оправдывать Москву.

«Я провел много интервью с Махатхиром и даже написал его политический некролог, когда он ушел в отставку после 22 лет при власти. Он человек жестких политических расчетов, который ставит интересы своей страны превыше всего. Но его дерзким заявлениям о выводах расследования международной группы, в которой принимали участие и малайзийцы, не хватает логики. Это позорное предательство малайзийских семей, которые 12 июля опубликовали пресс-релиз, выразив свою «боль» из-за противоречивых заявлений малайзийского правительства», - пишет бывший пресс-секретарь ОБСЕ.

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Он считает, что единственным объяснением поведения премьера Малайзии могут послужить тихие переговоры об обмене малайзийской нефти на российское оружие. В конце концов, Махатхир не объяснил публично изменение своей позиции. Но высокопоставленный дипломат Малайзии рассказал, что представители страны в международной следственной группе продолжают поддерживать общие выводы.

«Без твердой и объединенной поддержки международного сообщества, достижение справедливости для жертв MH17 будет почти невозможным. Россия сделает все, что в ее силах, чтобы воспользоваться хоть малейшим проявлением раздробленности. Если преступникам, которые сбили MH17, все сойдет с рук, ничто не остановит других террористов», - пишет автор.