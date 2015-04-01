Захваченный в заложники в суде Стамбула прокурор умер от ран

Об этом сообщает МИД Турции, передает Русская служба Би-би-си.

Прокурор был захвачен прямо в зале суда в Стамбуле.

В заявлении, размещенном в интернете, говорилось, что заложник будет убит в случае невыполнения выставленных похитителями требований. Захватчики забаррикадировались на шестом этаже здания суда.

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Ранее сообщалось, что турецкая леворадикальная марксистская группировка взяла в заложники Кираза, поскольку он расследовал громкое дело о гибели подростка в ходе уличных протестов в 2013 году.