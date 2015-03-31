СМИ: в Стамбуле в зале суда захватили в заложники прокурора (фото)

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на издание hurriyetdailynews.com. Заседание суда происходило в деле о гибели участника антиправительственных демонстраций 15-летнего подростка Беркина Эльвана.

Подозреваемый взял в заложники прокурора Мехмета Салима Кираза. В здании были слышны выстрелы.

В сети появилось фото с прокурором, к голове которого приставлен пистолет.

Одновременно на сайте halkinsesi.tv, который считается близким к DHKP-C, появилось заявление с требованиями для освобождения прокурора.

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Требования включают в себя публичное признание сотрудников полиции, подозреваемых в убийстве Эльвана, привлечения к ответственности должностных лиц, ответственных за "народный суд", оправдания участников акции памяти Эльвана, а также другие требования.

Заместитель главного прокурора сказал, что переговоры между членами DHKP-C и полицией "продолжатся через посредника, которого они избрали."

Эльван умер 11 марта 2014 года в больнице, где находился 9 месяцев в коме после того, как во время демонстраций его ранили в голову.