В Австралии рыбак из-за глупости едва не погиб от смертоносного осьминога (видео)

Капли яда синекольчатого осьминога хватит, чтобы убить четверть сотни взрослых людей.

Британский рыболов из-за собственной глупости едва не погиб от смертоносного синекольчатого осьминога.

Об этом говорится в сюжете ДжеДАИ.

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Во время отдыха в Австралии Росс Сондерс похвастался уловом в сети Facebook. На видео видно пойманного маленького осьминога, которого кладут одному из мужчин на руку.

Каково же было удивление британца, когда он узнал, что это был синекольчатый осьминог - одно из самых опасных существ в мире. Капли его яда хватит, чтобы убить четверть сотни взрослых людей. И только чудо, что этой парочке удалось избежать лютой смерти.

Как сообщал УНИАН, блогер из Китая стала жертвой нападения гигантского осьминога, которого она пыталась съесть в прямом эфире.