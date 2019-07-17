В Австралии рыбак из-за глупости едва не погиб от смертоносного осьминога (видео)
21:57, 17 июля 2019Мир
222 0
Капли яда синекольчатого осьминога хватит, чтобы убить четверть сотни взрослых людей.
Пойманного осьминога положили мужчине на руку / скриншот
Британский рыболов из-за собственной глупости едва не погиб от смертоносного синекольчатого осьминога.
Об этом говорится в сюжете ДжеДАИ.
Читайте такжеИсследователи засняли редкого осьминога с плавниками-"ушами" (видео)
Во время отдыха в Австралии Росс Сондерс похвастался уловом в сети Facebook. На видео видно пойманного маленького осьминога, которого кладут одному из мужчин на руку.
Каково же было удивление британца, когда он узнал, что это был синекольчатый осьминог - одно из самых опасных существ в мире. Капли его яда хватит, чтобы убить четверть сотни взрослых людей. И только чудо, что этой парочке удалось избежать лютой смерти.
Как британский рыболов из-за собственной глупости едва не погиб от синекольчатого осьминога
Как сообщал УНИАН, блогер из Китая стала жертвой нападения гигантского осьминога, которого она пыталась съесть в прямом эфире.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter