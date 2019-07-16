Ликвидатор аварии на ЧАЭС покончил с собой после просмотра сериала "Чернобыль"

Отмечается, что самоубийство было совершено в конце июня.

В Казахстане через несколько дней после просмотра сериала "Чернобыль" от НВО покончил с собой один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Его нашли мертвым после падения с крыши 5-этажного здания.

61-летний житель города Актобе Нагашибай Жусупов, по словам его дочери, смотрел сериал со "слезами на глазах", потому что увиденное в "Чернобыле" вызвало у него тяжелые воспоминания о трагическом событии, передает Daily Mail.

Дочь погибшего Гаухар рассказала, что ее отец 10 лет стоял в очереди на квартиру, но позже его вычеркнули из списка, что не могло не сказаться на здоровье мужчины. Он все это время жил в общежитии с женой и пятью детьми.

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Уточняется, что Жусупов был одним из первых солдат-запасников, которых мобилизировали в качестве ликвидаторов. Он работал прямо рядом с реактором в четвертом блоке.

Друзья считают, что мужчина совершил самоубийство, так как испытал пренебрежение со стороны властей. "Он жил в нищете", – рассказал знакомый Жусупова.

"Считаю, что он прыгнул с высоты в полном отчаянии, потому что в течение многих лет не мог получить надлежащее жилье", – сказал председатель организации, представляющей интересы ликвидаторов аварии на ЧАЭС Бакитжан ​​Сатов.

Глава общественной организации добавил, что ликвидатор всю жизнь страдал от сильных головных болей.

Ранее продюсер и сценарист мегапопулярного телесериала «Чернобыль» от студии НВО Крейг Мезин объяснил, почему в фильме есть отступления от хронологии и неточности в отношении фактажа.