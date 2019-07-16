В мире растет количество людей, которые страдают от голода - ООН

За три последних года число голодающих выросло на 10 млн.

В мире увеличивается количество людей, страдающих от голода. В 2018 году 820 млн человек не имели доступа к продовольствию, а за три последних года число голодающих выросло на 10 млн.

Об этом говорится в новом докладе ООН.

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Отмечается, что сейчас цифра меньше чем в 2005 году (947 млн человек), однако она говорит о больших проблемах для программы ООН по искоренению голода к 2030 году.

Самая сложная ситуация в странах восточной части Африки и южной Азии. Согласно докладу, в Африке более 30% населения постоянно голодает.

«В 2018 году на Азию пришлось 513 млн человек, которые недоедали, на Африку — 256 млн, на Латинскую Америку и страны Карибского бассейна — 42 млн», — говорится в докладе.

В ООН отмечают, что в прошлом году каждый седьмой ребенок в мире родился с недостаточным весом.

Ранее УНИАН сообщал, что изменения климата тормозят борьбу с голодом в мире.