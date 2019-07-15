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В сети показали место крушения вертолета с авиаинструкторами Путина (видео)

14:51, 15 июля 2019
Мир
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Кадры с места трагедии опубликованы на YouTube-канале Следственного комитета России.

Как сообщал УНИАН, катастрофа произошла 14 июля в Подмосковье. В результате происшествия погибли президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин и второй пилот Олег Чернигин.

В 2012 году они обучали президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

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Теги: #крушение#Путин#вертолет#авиакатастрофа Подмосковье