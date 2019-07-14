В Москве проходит акция с требованием допуска независимых кандидатов на выборы в гордуму

Ранее Москизбирком отказался регистрировать нескольких самовыдвиженцев.

В столице России Москве в воскресенье, 14 июля, проходит акция с требованием допустить на выборы в Московскую городскую думу независимых кандидатов.

Об этом пишет "Новая газета".

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Сначала участники собрались на Пушкинской площади. Позже около 2 тысяч людей пошли по Тверской улице до здания мэрии, куда призывал идти Илья Яшин, который добивается регистрации кандидатом в гордуму Москвы.

Впоследствии еще один кандидат, которого отказываются регистрировать, Любовь Соболь, взяла российский флаг и отправилась к зданию Московского горизбиркома, люди пошли следом. Однако полиция остановила шествие.

Люди прорываются через оцепление полиции и кричат: "Это наш город!", "Регистрируй!" и "Мы не уйдем".

Накануне Московский городской избирком отказал в регистрации всем кандидатам-самовыдвиженцам в 43-м избирательном округе, в который входят несколько районов столицы России.

Российские оппозиционеры заявили, что избирательные комиссии не пускают их на выборы, а необходимые для регистрации подписи "исчезают" из комиссий.