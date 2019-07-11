Регистрация в Tinder привела студентку из США в порнобизнес

21-летняя Эмили училась на психолога, работала официанткой в японском ресторане и администратором в кабинете офтальмолога, но стала порноактрисой.

Студентка из США по имени Эмили стала известной порноактрисой, получив предложение о съемке в приложении для знакомств Tinder.

Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на документальный фильм канала Channel 4.

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Агент нашел 21-летнюю Эмили в сети и притворился, что тоже ищет любовь. Через какое-то время он сделал ей деловое предложение.

По словам актрисы, тогда она посещала учебное заведение в Алабаме и специализировалась на психологии. Чтобы обеспечить себя, ей приходилось работать одновременно официанткой в японском ресторане и администратором в кабинете офтальмолога.

Она согласилась на пробы в порно, так как решила, что ей «нечего терять».

За год работы под псевдонимом Джианна Диор девушка снялась в сотне фильмов, теперь она зарабатывает почти тысячу долларов в час.

Семья отвернулась от девушки. В частности, ее отец-христианин постоянно пишет письма, в которых просит вернуться к учебе.

Как сообщал УНИАН, в Испании бабушка стала вебкам-моделью, чтобы обеспечивать себя и своего мужа.