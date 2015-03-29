Кэмерон обещает втрое снизить миграцию и увеличить расходы на оборону

Премьер обещает снизить приток мигрантов втрое. Сейчас он составляет 298 тыс. человек в год, что даже выше, чем во времена правления лейбористов, пишет Украинская правда со ссылкой на The Telegraph.

"Я могу абсолютно точно сказать людям, которые беспокоятся об этом: я слышу вас, я слышу ваше беспокойство, я получаю ваши сообщения. Снижение уровня миграции до 100 тыс. человек в год остается для нас целью. Миграция оказывает значительное влияние на население", — сказал премьер.

Достичь такого снижения миграции Дэвид Кэмерон планирует с помощью изменения миграционного законодательства. Согласно этим изменениям, мигранты из стран ЕС смогут претендовать на льготы лишь по итогам четырех работы в стране. Эти меры Кэмерон считает более эффективными, чем установление квот.

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Еще одно обещание премьер-министра – увеличение стран на оборону страны. В этой связи угрозой для страны названа нынешняя политика РФ. При этом Кэмерон не может гарантировать увеличение военных расходов до 2% ВВП страны как требуют нормы НАТО. По его словам, он не может гарантировать выполнение такого обещания.

Также Кэмерон прокомментировал проведение референдума про выход Великобритании из ЕС. Вопреки позиции многих влиятельных консерваторов, он выступает против перенесения референдума на декабрь нынешнего года. Референдум состоится в 2017 году, уверяет Кэмерон, что позволит Великобритании и ЕС урегулировать все спорные вопросы до голосования.