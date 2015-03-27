Власти Австрии запретили пилотам оставаться в кабине самолета наедине

С пятницы, 27 марта, во время полетов в самолетах австрийских авиакомпаний в кабине пилота обязаны находиться как минимум два человека.

Соответствующие изменения в правила безопасности полетов власти Австрии ввели после трагедии, которая унесла 150 жизней вторник на юге Франция, сообщает Новое время со ссылкой на издание The Figaro.

Если же один из пилотов вынужден на время покинуть свое место, его должен заменить кто-либо из членов экипажа.

Новые меры, в частности, затронут две австрийские компании: Austrian Airlines и Flyniki.

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Ранее об аналогичных изменениях объявили Германия и Канада, а также лоукостеры easyJet и Norwegian Air Shuttle.

Подобное правило также уже действует в США.

Кроме того, возможность пересмотреть нормы о необходимом числе пилотов в кабине самолета в настоящее врем рассматривают регулирующие органы Европейского Союза.