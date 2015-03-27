Air Canada запретила своим пилотам оставаться одним в кабине

03:58, 27 марта 2015
Мир
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Канадская авиакомпания Air Canada после сообщений о возможных причинах крушения лайнера А320 немедленно вводит новые правила, предусматривающие, что в кабине самолета будут постоянно находиться оба пилота.

aircanada.mediaroom.com

Об этомзаявил представитель авиаперевозчика Питер Фитцпатрик,  сообщает РИА Новости.

Изменения в политике Air Canada "будут осуществлены немедленно", - сказал он. 

Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, во вторник днем разбился в труднодоступном районе французских Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек.

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Прокурор Марселя Брис Робен заявил, что действия второго пилота Airbus А320 можно расценить как намерение уничтожить воздушное судно. По словам Робена, в первые 20 минут полета оба пилота вели нормальный разговор. Когда командир самолета вышел из кабины, вероятно, в туалет, второй пилот заблокировал дверь и самовольно начал снижение лайнера. Командир пытался вернуться в кабину, однако сделать этого не смог.

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