Air Canada запретила своим пилотам оставаться одним в кабине

Об этомзаявил представитель авиаперевозчика Питер Фитцпатрик, сообщает РИА Новости.

Изменения в политике Air Canada "будут осуществлены немедленно", - сказал он.

Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, во вторник днем разбился в труднодоступном районе французских Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек.

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Прокурор Марселя Брис Робен заявил, что действия второго пилота Airbus А320 можно расценить как намерение уничтожить воздушное судно. По словам Робена, в первые 20 минут полета оба пилота вели нормальный разговор. Когда командир самолета вышел из кабины, вероятно, в туалет, второй пилот заблокировал дверь и самовольно начал снижение лайнера. Командир пытался вернуться в кабину, однако сделать этого не смог.