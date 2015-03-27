Правила МАУ предусматривают обязательное нахождение в кабине пилотов не менее двух человек - заявление компании

Об этом говорится в заявлении МАУ.

"В соответствии с нормативными регулирующими документами ICAO (International Civil Aviation Organization), EASA (European Aviation Safety Agency) и авиационной власти Украины авиакомпании-операторы обязаны разработать внутренние процедуры, которые предусматривают пребывание обоих пилотов на рабочих местах в течение всего полета. Исключение составляют случаи, обусловленные физиологической потребностью, когда в кабине теоретически может оставаться только один член летного экипажа. Эти нормы отражены в действующих базисных документах МАУ и соответствуют международным стандартам, что было подтверждено при прохождении МАУ очередного аудита IOSA в феврале 2015 года", - говорится в заявлении.

Как отметил вице-президент МАУ по летной работе Сергей Войчулис, внутренние требования МАУ по авиационной безопасности всегда были и сегодня остаются более жесткими, чем это предполагается действующими авиационными правилами.

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Как сообщал УНИАН, Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings 24 марта потерпел катастрофу в районе Французских Альп. В катастрофе лайнера, следовавшего из Барселоны в Дюссельдорф, по последним данным, погибли 150 человек.

Согласно результатам расследования, на момент катастрофы в кабине находился только один пилот, который, по предварительным данным, мог намеренно разбить самолет.

После инцидента ряд европейских авиакомпаний ужесточили правила безопасности во время авиарейсов.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. МАУ по итогам деятельности в 2013 году впервые попала в список ежегодного рейтинга "ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы", составленного международной аудиторско-консалтинговой компанией Deloitte, заняв 424-е место.