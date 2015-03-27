В Екатеринбурге отстранили священника, призывавшего россиян ехать в Украину и воевать за "ЛНР"

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл временно запретил в служении клирика храма Святителя Иннокентия в Екатеринбурге за призыв к верующим отправляться на войну в Луганскую область Украины "бить фашистскую мразь", сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"11 марта сего года клирик храма во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского, г. Екатеринбурга протоиерей Владимир Зайцев, вступив в противоречие с позицией Русской Православной Церкви на происходящее в Украине, самочинно публично выступил с призывом отправиться в Луганскую область с целью "бить фашистскую мразь", - сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

Епархиальный совет признал личное мнение протоиерея Владимира Зайцева "не соответствующим пастырскому долгу, стоящему перед священником Русской Православной Церкви" и принял решение до праздника Пасхи (12 апреля) отстранить священника от служения в храме Святителя Иннокентия, "благословив ему пребывание в монастыре святых Царственных страстотерпцев".

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"Поскольку яркие и политически окрашенные высказывания протоиерея Владимира Зайцева могут быть расценены как благословение Церкви на ведение братоубийственной войны, что не соответствует чаяниям всех верных чад Русской Православной Церкви, на каждой Божественной литургии призывающих мир на Украинскую землю", - говорится в решении епархиального совета.

В указе архиерея говорится, что вопрос о дальнейшем служении клирика будет рассмотрен после Пасхи, "смотря по плодам покаяния" провинившегося священнослужителя.