В Берлине загорелся крупнейший торговый центр (фото, видео)
14:55, 04 июля 2019Мир
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Спасатели призвали жителей окрестных домов закрыть окна в квартирах в связи с сильным задымлением.
Причины возгорания пока неизвестны / скриншот
На востоке Берлина в районе Лихтеенберг произошел пожар в крупном вьетнамском торговом комплексе Don Xuang Center.
Очевидцы сообщают, что черный дым видно за много километров и что в в воздухе стал ощущаться очень неприятный запах. В районе пожара сейчас ограничено движение транспорта, сообщает BVG.
Feuer im #DongXuanCenter in #Berlin#Lichtenbergpic.twitter.com/9GRmhht06o— Matt (@Mattdogg6x) 4 июля 2019 г.
Причины возгорания пока неизвестны. Спасатели призвали жителей окрестных домов закрыть окна в квартирах в связи с сильным задымлением. На месте работают около 60 пожарных. По предварительной информации, эпицентр возгорания находится в одном из контейнеров, примыкающих к большому торговому ангару.
Как сообщал УНИАН, вблизи Станицы Луганской загорелся заминированный лес.
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