В Берлине загорелся крупнейший торговый центр (фото, видео)

Спасатели призвали жителей окрестных домов закрыть окна в квартирах в связи с сильным задымлением.

На востоке Берлина в районе Лихтеенберг произошел пожар в крупном вьетнамском торговом комплексе Don Xuang Center.

Очевидцы сообщают, что черный дым видно за много километров и что в в воздухе стал ощущаться очень неприятный запах. В районе пожара сейчас ограничено движение транспорта, сообщает BVG.

Причины возгорания пока неизвестны. Спасатели призвали жителей окрестных домов закрыть окна в квартирах в связи с сильным задымлением. На месте работают около 60 пожарных. По предварительной информации, эпицентр возгорания находится в одном из контейнеров, примыкающих к большому торговому ангару.

Как сообщал УНИАН, вблизи Станицы Луганской загорелся заминированный лес.