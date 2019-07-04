Путин рассказал, думает ли он о «России после Путина» с 2024 года

По мнению российского лидера, говорить о его уходе из политики пока рано.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить о его уходе из политики после окончания текущего президентского срока пока рано.

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Соответствующее заявление российский лидер сделал в интервью итальянской газете «Коррьере делла Сера». Перевод интервью опубликован на сайте президента России.

Так, журналист спросил Путина, задумывается ли он о «России после Путина» с 2024 года, и намерен ли президент уходить из политики.

«Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь», –заявил российский лидер.

Как сообщал УНИАН, 18 марта прошлого года, в день годовщины аннексии Крыма, в России прошли выборы президента. 23 марта Центризбирком РФ признал выборы состоявшимися, сообщив, что действующий президент Владимир Путин победил с результатом 76,69%.

Избранный президент РФ вступил в должность по истечении шести лет со дня предыдущего вступления в должность главы государства. В 2012 году инаугурация Путина состоялась 7 мая.