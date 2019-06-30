Жена премьера ОАЭ сбежала в Европу с $40 миллионами — СМИ

Она покинула Дубай с двумя детьми 7 и 11 лет и намерена требовать развод.

Шестая жена эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ, миллиардера Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактум, сбежала в Лондон.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на близкие к семье источники.

При этом отмечается, что официального подтверждения этой информации нет.

Принцесса Хайя аль Хуссейн является единокровной сестрой иорданского короля Абдаллы II. Она покинула Дубай с двумя детьми 7 и 11 лет и намерена требовать развод. Некоторые источники сообщают, что неизвестно, удалось ли ей вывезти детей. Сообщается, что она попросит политического убежища.

По информации СМИ, женщина перебралась в британскую столицу с 31 млн фунтов (около $40 млн), чтобы начать новую жизнь. Ей принадлежит особняк стоимостью 85 млн фунтов неподалеку от Кенсингтонского дворца. Другие источники не исключают, что на самом деле она могла отправиться в Германию.

Читайте такжеДочь главы правительства ОАЭ семь лет планировала побег из страны с экс-военным Франции

Как сообщают арабские СМИ, немецкий дипломат помог ей организовать побег. Также отмечается, что власти Германии отказали шейху Мохаммеду в просьбе помочь вернуть сбежавшую супругу.

Издание напоминает, что в прошлом году дочь шейха принцесса Латифа пыталась сбежать от отца и получить политическое убежище в США. Девушку поймали, вернули в ОАЭ, где она, по данным СМИ, находится в заключении. Перед побегом принцесса Латифа записала несколько видеообращений, в которых рассказывала, что ранее уже провела 2 года в тюрьме после другой неудачной попытки побега. Ее сторонники убеждены, что дочь шейха накачивают наркотиками и держат в заключении, чтобы она «не опозорила отца».

Они рассчитывают, что принцесса Хайя аль Хуссейн сможет рассказать о состоянии Латифы.