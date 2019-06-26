Подсанкционного россиянина Слуцкого во второй раз не избрали вице-президентом ПАСЕ

"За" Слуцкого проголосовали 105 парламентариев в ПАСЕ, а необходимо было 159 голосов.

В Парламентской ассамблее Совета Европы во второй раз не утвердили председателя международного комитета Госдумы Российской Федерации Леонида Слуцкого на должность вице-президента ассамблеи.

Об этом сообщила президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на заседании летней сессии, которая проходит 24-28 июня в Страсбурге (Франция).

В частности, она заявила, что всего 274 члена ПАСЕ приняли участие в голосовании по избранию вице-президента ассамблеи от России. Слуцкий получил 105 голосов, против его кандидатуры проголосовали 154 депутата в ассамблее. Однако для избрания ему необходимо было получить 159 голосов.

"Поскольку он не получил большинства голосов от половины голосовавших, он не избран вице-президентом Ассамблеи", - заявила Мори-Паскье.

Она уточнила, что место Российской Федерации на должность вице-президента будет оставаться вакантным до тех пор, пока кандидат от этой страны не получит необходимого большинства.

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Как известно, Слуцкий находится под санкциями Европейского Союза.

Напомним, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма. В связи с этим Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня ночью ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против - 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

Принятие резолюции создает возможность для снятия санкций с российской делегации. Теперь делегация РФ сможет участвовать в работе Ассамблеи без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации России.

Украинская делегация обратится к ВР относительно срочного рассмотрения вопроса остановки участия Украины в работе ПАСЕ. Также украинские делегаты в Ассамблее обращаются к президенту и МИД относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.

26 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации России без введения каких-либо санкций. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, "против" - 62, 15 "воздержались".

В то же время ПАСЕ отказалась поддержать поправку к резолюции об осуждении незаконной аннексии Крыма Россией и об участии России в военном конфликте на востоке Украины.

После бесспорного подтверждения ПАСЕ полномочий российской делегации в ассамблее делегации Украины, Польши, Литвы, Словакии, Эстонии и Грузии заявили о демарше и обратились к парламентам и правительствам своих стран относительно принятия решений о будущем участии в организации.