Принятие резолюции ПАСЕ позволит российским депутатам обойти санкции ЕС – литовский депутат

Принятие резолюции планируется в понедельник, 24 июня, на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В понедельник, 24 июня, на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге планируется принятие резолюции, которая не только откроет путь к одностороннему возвращения российской делегации в ПАСЕ, но и позволит некоторым российским депутатам обойти санкции Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил литовский депутат Эмануэлис Зингерис на своей странице в Facebook.

"Оказалось, что 4 из 18 членов новой российской делегации (Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий) подпадают под персональные санкции ЕС в отношении агрессии России против Украины - запрет на въезд в ЕС (не касается международных организаций). Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС", - написал Зингерис.

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Он напомнил, что Россия не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по ситуации в Украине, не придерживается Минских соглашений и продолжает агрессивное поведение в отношении Украины.

Зингерис добавил, что украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, продолжают удерживать в тюрьме, а в Донецке и Луганске происходит незаконная "паспортизация", где российские паспорта выдаются по упрощенной процедуре.

"Поэтому очень важно, чтобы члены ПАСЕ оставались принципиальными и не поддерживали резолюцию, которая позволила бы российской делегации вернуться в ПАСЕ. В противном случае это не только подорвало бы авторитет этой организации, но и стало бы дополнительным аргументом для того, чтобы Россия стремилась отменить санкции ЕС", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году на апрельской сессии ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

17 мая 2019 года министры иностранных дел более 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.

3 июня Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий осложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Этот проект резолюции окончательно 24 июня должна утвердить непосредственно Ассамблея.

Украинская делегация просит Зеленского поручить Министерству иностранных дел Украины принять необходимые меры для недопущения возвращения делегации РФ в ПАСЕ.