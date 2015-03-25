СМИ: Премьер Нидерландов не поедет в Москву 9 мая

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на российскую газету NRC Handelsblad.

По информации издания, в российскую столицу также не собирается и министр иностранных дел Нидерландов Берт Кендерс. О причинах отказа Рютте и Кендерса от визита в Москву газета не сообщает.

Читайте такжеПрезидент Болгарии также отказался ехать в Москву на 70-летие ПобедыРанее об отказе посетить торжества по случаю 70-летия Победы заявили президенты Болгарии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. 9 мая в Москву не приедет и канцлер ФРГ Ангела Меркель, однако она посетит российскую столицу 10 мая, чтобы возложить вместе с президентом России Владимиром Путиным венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее три бывших посла США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер и Уильям Тейлор написали статью с призывом праздновать День Победы в Киеве, а не в Москве "на условиях Путина".

Российская пропаганда пытается использовать образы и память Второй мировой для оправдания агрессии против Украины.