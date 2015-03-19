Украина нуждается в большей финансовой помощи, праздновать День победы надо в Киеве - мировые СМИ

Los Angeles Times: День победы надо отпразновать в Киеве вместо Москвы

По их мнению, западные лидеры сделали правильный выбор, когда отказались участвовать в праздничном параде в Москве в мае этого года и стоит вместо этого отпраздновать День победы в Киеве, пишет Радио Свобода со ссылкой на Los Angeles Times.

«Западные дипломаты и украинское правительство могут провести церемонию без парада военной техники (украинцы, кажется, не имеют склонности рассматривать танки и ракеты). События можно организовать вокруг памяти погибших на территории всего бывшего Советского Союза. Группы украинских ветеранов могут, например, пригласить ветеранов России и других постсоветских государств», - пишут экс-послы.

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Празднование в Киеве, кроме того, позволит западным лидерам почтить на собственных условиях память миллионов погибших в борьбе против нацистской армии, а не на условиях российского президента Владимира Путина. «Пусть кремлевские пропагандисты попытаются скрыть то, как западные лидеры с уважением вспоминают героическую борьбу советских людей, в том числе, россиян», - считают бывшие послы.

США отложили тренировочную программу для украинский военных - Wall Street Journal

США откладывают проведение военной тренировочной программы для украинских солдат, чтобы Кремль не имел повода нарушить Минске соглашение, сообщает журналист американской газеты Wall Street Journal Филипп Шишкин. Российские СМИ часто заявляли о присутствии западных наемников среди украинских вооруженных сил.

Тренировки Национальной гвардии должны были состояться на западе Украины, далеко от передовой. Американские батальоны должны были бы научить украинские подразделения как бороться с радиопомехами врага, как выживать во время сильного артиллерийского огня, как улучшить оказание первой помощи и других навыков.

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Тем не менее, американские военные ожидают, что тренировки все-таки начнется в конце весны.

Украинское правительство заслуживает большую финансовую поддержку США - Washington Post

Украинское правительство заслуживает большую поддержку США, пишет американская газета Washington Post. Россия уже заявила, что не готова реструктуризировать украинский долг и ожидает, что Украина выплатит его до декабря этого года.

«Как и немецкий канцлер Ангела Меркель, представители Белого дома отклоняют просьбы о предоставлении оружия Украине, говоря, что обеспечение успеха правительства Порошенко является более важным. Однако администрация Обамы не предлагает дать Украине достаточно ресурсов, чтобы хотя бы выплатить долги Москве, не говоря о том, чтобы остановить армию России», - написано в статье.

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Кроме того, добавляет издание, правительство украинского президента не просит помощи, которая не ограничена условиями - они понимают, что должны ответить радикальными и болезненными реформами. Украина уже значительно увеличила цены на энергоносители для потребителей, а также начала реформы судебной системы.

«Украина еще не доказала, что может добиться успеха, но заслуживает большего, чем та половинчатая помощь, которую она до сих пор получала от США», - пишет издание.

Помощи МВФ может быть недостаточно для Украины - Bloomberg

Ремешок МВФ является слишком коротким для Украины, пишет журналист Леонид Бершидский для международного агентства новостей Bloomberg. По его мнению, переговоры с кредиторами Украины относительно реструктуризации ее долгов, которые министр финансов Наталья Яресько должна завершить в июне этого года, будут очень сложными.

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«В конце концов, российский кредит бывшему правительству Украины был сознательно структурирован как еврооблигация, чтобы Украине было сложнее избежать возврата долга, не объявив дефолт из-за задолженности в частном секторе. Учитывая плохие отношения Москвы с нынешним правительством, переговоры, как выглядит, даже не начнутся», - пишет журналист.

Бершидский предполагает, что ремешок МВФ сейчас может быть слишком коротким, чтобы Украина смогла вытащить себя из экономического кризиса.