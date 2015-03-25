Евросоюз и Куба решили ускорить переговоры о сотрудничестве

Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, находящаяся с официальным визитом на Кубе, сообщает ТАСС.

"Мы договорились ускорить ритм переговоров, которые проводим, и за счет этого подписать двустороннее соглашение до конца нынешнего года", - сказала она. Могерини дала высокую оценку результатам своей поездки, в рамках которой она провела переговоры с кубинским лидером Раулем Кастро и главой МИД Бруно Родригесом.

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По словам представителя ЕС, 22 апреля в Брюссель прибудет кубинская делегация во главе с Родригесом для продолжения переговоров. Затем предполагаются новые контакты между делегациями, чтобы завершить подготовку двустороннего соглашения о партнерстве.

Во время переговоров в Гаване Могерини поднимала вопрос о соблюдении прав человека на Кубе. На пресс-конференции она сообщила, что "ЕС не собирается давать уроков в этой сфере другим странам, однако готов поделиться своим опытом в сфере обеспечения правозащитных, экономических и социальных принципов". По словам главы европейской дипломатии, сообщество "намерено обсуждать эти темы, избегая политики "двойных стандартов".

В ходе визита Могерини был заключен договор, в соответствии с которым ЕС до 2020 года предоставит карибской республике 50 млн евро для реализации проектов в сфере сельского хозяйства.

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Куба - единственная страна Латинской Америки, которая не располагает двусторонним соглашением о сотрудничестве с Евросоюзом. В апреле 2014 года стороны начали диалог с тем, чтобы прийти к подписанию такого документа. С тех пор они провели уже три раунда переговоров, последний из которых состоялся в начале текущего месяца.