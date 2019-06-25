В Венесуэлу прибыл российский военный самолет

Этот же борт прилетал в Венесуэлу в марте.

В главном аэропорту Венесуэлы в понедельник приземлился самолет российских ВВС.

По словам очевидца Reuters, в понедельник в Международный аэропорт Майкетии прибыл самолет Ил-62 с номерным знаком RA-86496, передает Голос Америки.

Под этим номером, по данным Flightradar24, зарегистрирован самолет российских ВВС. Самолет с таким же номером прилетал в Венесуэлу в марте.

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Министерство информации Венесуэлы и российское минобороны пока не дают комментариев.

Три месяца назад аналогичная ситуация вызвала словесные баталии между Вашингтоном и Москвой.

В марте в Венесуэлу прибыли два российских военных самолета с чиновниками Минобороны и сотней военнослужащих. США обвинили Россию в "безответственной эскалации" ситуации в этой стране.

Президент США Дональд Трамп в марте призвал Россию вывести все свои силы из Венесуэлы, в то время как российский МИД заявил, что самолеты доставили в страну специалистов, которые работают по оружейным контрактам.