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В Венесуэлу вновь прибыли российские самолеты с военными

20:22, 24 марта 2019
Мир
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Иллюстрация  REUTERS

В столицу Венесуэлы Каракас накануне прибыли два самолета Министерства обороны России - Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124.

В интернете появились фотографии и видео со взлетного поля. На кадрах - группа мужчин, пишет "Радио Свобода".

По данным местного издания NoticieraDigital, в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих или бойцов частных военных компаний во главе с генералом Василием Тонкошкуровым, начальником Главного штаба Сухопутных сил российской армии. Об этом также пишут блоггеры, освещающие события в Венесуэле. Каких-либо подтверждений этой информации из других источников нет. Официально Минобороны России сообщения о прибытии в Венесуэлу самолетов не комментирует. Согласно данным компьютерных программ, которые отслеживают пребывания воздушного судна в реальном времени, самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар.

Как самолет Ан-124, так и Ил-62 в последние месяцы уже летали в Венесуэлу. О том, что и кого они перевозили, также официально не сообщали. Агентство Reuters вскоре после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, писало о прибытии в страну для защиты президента Николаса Мадуро, которого поддерживает Россия, нескольких сотен бойцов так называемой «ПГК Вагнера». Надежность источников агентства, однако, была поставлена ​​под сомнение, а присутствие в стране россиян подтвердить не удалось.

В Венесуэле уже третий месяц продолжается противостояние между сторонниками Гуайдо, которого признали легитимным временным президентом США и большинство стран Европы и Южной Америки, и Мадуро, в руках которого остается реальная власть. Гуайдо накануне заявил, что режим Мадуро «переживает последние дни», а Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке покушения на него. Венесуэльский министр по делам связи, туризма и культуры Хорхе Родригес, со своей стороны, заявил, что за последние два месяца со счетов Венесуэлы в международных банках «было похищено» около 30 миллиардов американских долларов. Ответственность за это он возложил на администрацию США.

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Теги: #Россия#Венесуэла