В Венесуэлу вновь прибыли российские самолеты с военными

По данным местного издания, в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих или бойцов частных военных компаний.

В столицу Венесуэлы Каракас накануне прибыли два самолета Министерства обороны России - Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124.

В интернете появились фотографии и видео со взлетного поля. На кадрах - группа мужчин, пишет "Радио Свобода".

Hoy #23Mar llegaron al aeropuerto de Maiquetía una comitiva de 99 militares rusos, al mando del ministro de la Defensa del país mayor gral Vasilly Tonkoshkurov. Fueron recibidos en rampa presidencial por la VA Marianny Mata #MaduroRegime@marcorubiopic.twitter.com/4plFmxjazM — RT Noticias Venezuela (@RTnoticiasVE) 24 березня 2019 р.

Altri russi in Venezuela. Si parla di 100 uomini guidati da generale Vasily Tonkoshkurov. Forze speciali o contractors. Via Defence Blog and CNW. pic.twitter.com/xUdVxd8a05 — guido olimpio (@guidoolimpio) 24 березня 2019 р.

По данным местного издания NoticieraDigital, в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих или бойцов частных военных компаний во главе с генералом Василием Тонкошкуровым, начальником Главного штаба Сухопутных сил российской армии. Об этом также пишут блоггеры, освещающие события в Венесуэле. Каких-либо подтверждений этой информации из других источников нет. Официально Минобороны России сообщения о прибытии в Венесуэлу самолетов не комментирует. Согласно данным компьютерных программ, которые отслеживают пребывания воздушного судна в реальном времени, самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар.

Y así fue el vuelo del avión de transporte estratégico ruso Antonov An-124 (con capacidad de hasta 120 toneladas) a Venezuela, siguiendo la misma ruta realizada por el IL-62.



➡https://t.co/UUH5jWT9Dkpic.twitter.com/Z69HGY0uHx — Webinfomil.com (@Webinfomil) 23 березня 2019 р.

Как самолет Ан-124, так и Ил-62 в последние месяцы уже летали в Венесуэлу. О том, что и кого они перевозили, также официально не сообщали. Агентство Reuters вскоре после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, писало о прибытии в страну для защиты президента Николаса Мадуро, которого поддерживает Россия, нескольких сотен бойцов так называемой «ПГК Вагнера». Надежность источников агентства, однако, была поставлена ​​под сомнение, а присутствие в стране россиян подтвердить не удалось.

В Венесуэле уже третий месяц продолжается противостояние между сторонниками Гуайдо, которого признали легитимным временным президентом США и большинство стран Европы и Южной Америки, и Мадуро, в руках которого остается реальная власть. Гуайдо накануне заявил, что режим Мадуро «переживает последние дни», а Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке покушения на него. Венесуэльский министр по делам связи, туризма и культуры Хорхе Родригес, со своей стороны, заявил, что за последние два месяца со счетов Венесуэлы в международных банках «было похищено» около 30 миллиардов американских долларов. Ответственность за это он возложил на администрацию США.