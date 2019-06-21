"Слишком много жертв": Трамп объяснил, почему остановил удар по Ирану в последний момент

По словам американского президента, военные были в полной боевой готовности.

Президент США Дональд Трамп приказал военным нанести удар по целям на территории Ирана в ответ на уничтожение иранскими силами американского разведывательного беспилотника. Однако, за 10 минут до удара он передумал и отменил свой приказ.

Как пояснил президент США на своей странице в Twitter, он изменил свой приказ, потому что жертв было бы слишком много.

«Мы были в полной боевой готовности прошлой ночью, чтобы нанести удар в ответ по трех разных местах. И тогда я спросил: сколько будет погибших. Генерал ответил: «150 человек, сэр!». За 10 минут до удара я все остановил. Это был бы не пропорциональный ответ на уничтожение дрона без пилота», - пояснил Трамп.

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«Я не спешу. Наши военные силы перегруппированы, новые и готовы к бою, как никто на свете. Санкции кусаются. Прошлой ночью их стало больше. Иран никогда не сможет нацелить ядерное оружие ни против США, ни против мира», - добавил он.