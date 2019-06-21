New York Times: Трамп приказал армии ударить по Ирану, а потом передумал

Боевые корабли и самолеты уже были на позициях и готовы до конца сегодняшнего дня ударить по иранским ракетам.

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение военного удара по Ирану в пятницу. Так Вашингтон собирался ответить на уничтожение иранскими силами американского беспилотника стоимостью 130 миллионов долларов. Однако, в последний момент удар был отозван.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на неназванного чиновника, у которого нет разрешения публично говорить об операции военных, но он согласился раскрыть детали на условиях анонимности. Сначала Трамп одобрил удар по Ирану. В частности, речь шла об уничтожении ряда целей, таких как радары и ракетные батареи. Все должно было произойти перед закатом в пятницу, чтобы риски для гражданских и иранских военных были минимальными.

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Издание пишет, что американские военные корабли и самолеты уже были на позиции. Однако, ни одна ракета США так и не была запущена, поскольку появился приказ об отмене операции. Если бы этого не произошло, американские военные провели уже третью атаку на цели на Ближнем Востоке за каденцию Трампа. Ранее действующий президент США дважды отдавал приказы об ударах по целям в Сирии: в 2017-м и 2018-м годах.

Вместе с тем, не известно, может ли атака против Ирана все еще произойти. В конце концов, никто не может сказать, почему была отменена операция: из-за изменения точки зрения Трампа или из-за беспокойств его администрации относительно логистики и стратегии.

Между тем, неназванный чиновник рассказал Associated Press, что удар по Ирану был рекомендован Пентагоном, который предоставил различные сценарии Белому дому. Не известно, как далеко зашла подготовка вариантов действий. Однако, сегодняшняя военная операция была отменена после того, как Трамп целый четверг провел с лидерами Конгресса и советниками по национальной безопасности, обсуждая стратегию в отношении Ирана.

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После того, как Иран сбил крупный американский беспилотник над Ормузским проливом, США обвинили Тегеран в агрессии. Иранская сторона настаивала, что американский аппарат нарушил ее воздушное пространство. Но Вашингтон заверил, что он летал над международными водами. Первая реакция Трампа на инцидент была очень краткой. На своей странице в Twitter он написал: «Иран сделал большую ошибку!». Но позже он допустил, что уничтожение американского беспилотника, вероятно, было чьей-то глупой ошибкой, а не эскалацией международной.

«Мне трудно поверить, что это было умышлено, честно говоря. Думаю, это сделал кто-то глупый и небрежный», - прокомментировал Трамп.