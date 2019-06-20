В борьбе за пост премьера Британии осталось два претендента

Нового лидера Консервативной партии, который займет пост премьера Великобритании, должны избрать во второй половине июля.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и действующий глава британского МИД Джереми Хант остались единственными претендентами на пост следующего главы британского правительства.

Как сообщает издание The Guardian, члены Палаты общин от правящей Консервативной партии провели пятый и последний раунд голосования за определение двух претендентов на пост премьер-министра Великобритании, который должен сменить Терезу Мэй.

В частности, за кандидатуру Джонсона было отдано 160 голосов, за Ханта - 77 и за министра по вопросам окружающей среды Майкла Гоува - 75 голосов.

Теперь победителя на должность британского премьера должны определить члены партии, численность которых составляет около 140 тысяч. При этом Джонсон считается фаворитом со значительным преимуществом.

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Джонсон и Хант теперь должны выступить перед членами партии в рамках проведения более десятка мероприятий. На этих мероприятиях будут тщательно анализироваться планы Джонсона и Ханта по выходу Великобритании из Европейского Союза.

Джонсон ранее неоднократно обещал, что выведет Великобританию из ЕС до 31 октября с соглашением о выходе или без него.

Как сообщал УНИАН, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально сложила свои полномочия как лидера Консервативной партии, но продолжает возглавлять правительство. Нового лидера партии, который займет пост премьера Великобритании, должны избрать во второй половине июля. Ожидается, что представители Тори смогут проголосовать до 17:00 22 июля, что означает, что новый лидер Консервативной партии и соответственно новый премьер-министр приступит к исполнению своих обязанностей не раньше 23 июля.