Меган Маркл и принц Гарри ко Дню отца показали новое фото своего сына

На снимке малыш лежит на руках у своего папы и держит его ручками за палец.

Герцогиня Сассекская Меган и британский принц Гарри опубликовали новое фото своего первенца Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора.

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Снимок опубликован на странице королевской семьи в Instgram.

На снимке малыш лежит на руках у своего папы и держит его ручками за палец.

"С днем отца! И желаем особого первого Дня отца герцогу Сассекскому", - говорится в подписи к фото.

Для принца Гарри это первый День отца, который он празднует в качестве родителя. Арчи Харрисон родился 6 мая этого года.

Ранее УНИАН сообщал, что сын принца Гарри и Меган Маркл совершил свое дебютное появление на публике в Виндзоре.