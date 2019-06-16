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Меган Маркл и принц Гарри ко Дню отца показали новое фото своего сына

23:27, 16 июня 2019
Мир
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Меган Маркл и принц Гарри во время дебютного появления с новорожденным сыном на публике / REUTERS

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Снимок опубликован на странице королевской семьи в Instgram.

На снимке малыш лежит на руках у своего папы и держит его ручками за палец.

"С днем отца! И желаем особого первого Дня отца герцогу Сассекскому", - говорится в подписи к фото.

Для принца Гарри это первый День отца, который он празднует в качестве родителя. Арчи Харрисон родился 6 мая этого года.

Ранее УНИАН сообщал, что сын принца Гарри и Меган Маркл совершил свое дебютное появление на публике в Виндзоре.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл#королевская семья#принц Гарри#Меган Маркл#день отца