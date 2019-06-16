Меган Маркл и принц Гарри ко Дню отца показали новое фото своего сына
23:27, 16 июня 2019Мир
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На снимке малыш лежит на руках у своего папы и держит его ручками за палец.
Меган Маркл и принц Гарри во время дебютного появления с новорожденным сыном на публике / REUTERS
Герцогиня Сассекская Меган и британский принц Гарри опубликовали новое фото своего первенца Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора.
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Снимок опубликован на странице королевской семьи в Instgram.
На снимке малыш лежит на руках у своего папы и держит его ручками за палец.
"С днем отца! И желаем особого первого Дня отца герцогу Сассекскому", - говорится в подписи к фото.
Для принца Гарри это первый День отца, который он празднует в качестве родителя. Арчи Харрисон родился 6 мая этого года.
Ранее УНИАН сообщал, что сын принца Гарри и Меган Маркл совершил свое дебютное появление на публике в Виндзоре.
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