В Индии автобус упал с 10-метрового моста: погибли пять человек
23:59, 22 марта 2015Мир
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В воскресенье, 22 марта, на севере Индии пассажирский автобус упал с 10-метрового моста, погибли пять человек, а еще около 30 - пострадали.
Автобус, проломив ограждение, упал в сухой канал под мостом / t66x.livejournal.com
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные телеканал India TV.
В то же время агентство уточнило, что инцидент произошел на трассе Агра - Мумбаи.
Обратим внимание, что, по словам очевидцев, водитель не справился с управлением, и автобус, проломив ограждение, упал в сухой канал под мостом.
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"Все пострадавшие доставлены в местные больницы, по меньшей мере семь из них находятся в критическом состоянии", - добавили журналисты.
Стоит отметить, что сейчас ведутся поиски водителя, который сбежал после ДТП. Расследованием произошедшей аварии уже занялись местные правоохранители.
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