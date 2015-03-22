В Индии автобус упал с 10-метрового моста: погибли пять человек

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные телеканал India TV.

В то же время агентство уточнило, что инцидент произошел на трассе Агра - Мумбаи.

Обратим внимание, что, по словам очевидцев, водитель не справился с управлением, и автобус, проломив ограждение, упал в сухой канал под мостом.

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"Все пострадавшие доставлены в местные больницы, по меньшей мере семь из них находятся в критическом состоянии", - добавили журналисты.

Стоит отметить, что сейчас ведутся поиски водителя, который сбежал после ДТП. Расследованием произошедшей аварии уже занялись местные правоохранители.