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"Тупица и лузер": Трамп резко высказался о своем оппоненте

23:31, 11 июня 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Инцидент произошел во время произнесения политических речей на мероприятии в штате Айова. Байден назвал президента США «реальной угрозой для страны», сославшись на его торговые войны. Об этом сообщает MSNBC.

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Трамп также назвал бывшего вице-президента «лузером», а также добавил, что экс-президент США Барак «Обама вытащил его из мусорной кучи».

Американский глава также дал оценку позиции Байдена по Китаю. Политик не считает азиатскую державу конкурентом США, за что Трамп назвал его «тупицей».

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп назвал спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси слабонервной.

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Теги: #Дональд Трамп