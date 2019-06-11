"Тупица и лузер": Трамп резко высказался о своем оппоненте

Инцидент произошел во время произнесения политических речей на мероприятии в штате Айова.

Президент США Дональд Трамп оскорбил своего соперника, кандидата в президенты в 2020 году Джо Байдена, назвав политика «тупицей».

Инцидент произошел во время произнесения политических речей на мероприятии в штате Айова. Байден назвал президента США «реальной угрозой для страны», сославшись на его торговые войны. Об этом сообщает MSNBC.

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Трамп также назвал бывшего вице-президента «лузером», а также добавил, что экс-президент США Барак «Обама вытащил его из мусорной кучи».

Американский глава также дал оценку позиции Байдена по Китаю. Политик не считает азиатскую державу конкурентом США, за что Трамп назвал его «тупицей».

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп назвал спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси слабонервной.