Брат Ким Чен Ына работал на ЦРУ - The Wall Street Journal
10:03, 11 июня 2019Мир
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Два года назад брат Ким Чен Ына должен был встретиться в Малайзии с контактным лицом в ЦРУ.
Иллюстрация REUTERS
Убитый в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура брат лидера КНДР Ким Чен Нам являлся информатором ЦРУ.
Об этом пишет The Wall Street Journal. По словам источника, два года назад брат Ким Чен Ына должен был встретиться в Малайзии с контактным лицом в ЦРУ.
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«Между американским разведывательным агентством и господином Кимом была связь», - заявил источник.
Уточняется, что встреча информатора и контактного лица в разведуправлении произошла на острове Лангкави. Издание допустило, что Ким Чен Нам мог сотрудничать с разведкой других стран.
Как сообщал УНИАН, Ким Чен Нам был убит в Малайзии 13 февраля 2017 года. Основной версией убийства считается причастность спецслужб КНДР.
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