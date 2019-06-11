Брат Ким Чен Ына работал на ЦРУ - The Wall Street Journal

Два года назад брат Ким Чен Ына должен был встретиться в Малайзии с контактным лицом в ЦРУ.

Убитый в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура брат лидера КНДР Ким Чен Нам являлся информатором ЦРУ.

Об этом пишет The Wall Street Journal. По словам источника, два года назад брат Ким Чен Ына должен был встретиться в Малайзии с контактным лицом в ЦРУ.

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«Между американским разведывательным агентством и господином Кимом была связь», - заявил источник.

Уточняется, что встреча информатора и контактного лица в разведуправлении произошла на острове Лангкави. Издание допустило, что Ким Чен Нам мог сотрудничать с разведкой других стран.

Как сообщал УНИАН, Ким Чен Нам был убит в Малайзии 13 февраля 2017 года. Основной версией убийства считается причастность спецслужб КНДР.