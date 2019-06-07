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В Австралии изъяли рекордную партию наркотиков

18:53, 07 июня 2019
Мир
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Наркотики были спрятаны внутри динамиков / фото afp.gov.au

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Об этом сообщается на сайте австралийской полиции, передает Громадське.

Рекордный груз наркотиков обнаружили во время рентгеновского обследования груза: запаянные в вакуумные контейнеры, наркотики были спрятаны внутри динамиков.

По оценке правоохранителей, стоимость изъятого героина составляет около 18,5 миллионов долларов, а груз метамфетамина стоит на черном рынке страны почти 1,2 миллиарда долларов.

Груз наркотиков обнаружили во время рентгеновского обследования груза / фото afp.gov.au

Ранее УНИАН сообщал, что в порту Роттердама (Нидерланды) таможенники нашли 1,6 тонны кокаина, которые спрятали под грузом бананов.

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Теги: #Австралия#наркотики