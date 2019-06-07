Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось - он подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких

Он по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы.

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова ухудшилось - его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Читайте такжеОпальная певица Светлана Лобода снялась в российской рекламе (видео) Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Он по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы. Как сообщал УНИАН, известный российский музпродюсер выпил средство для прочистки труб и угодил в реанимацию. Алибасов решил, что это сок.

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