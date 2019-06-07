Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось - он подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких
14:04, 07 июня 2019Мир
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Он по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы.
Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова ухудшилось / фото PR-агентства "Красное Слово"
Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова ухудшилось - его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Он по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы.
Как сообщал УНИАН, известный российский музпродюсер выпил средство для прочистки труб и угодил в реанимацию. Алибасов решил, что это сок.
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