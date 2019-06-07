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Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось - он подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких

14:04, 07 июня 2019
Мир
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Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова ухудшилось / фото PR-агентства "Красное Слово"

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Он по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы.

Как сообщал УНИАН, известный российский музпродюсер выпил средство для прочистки труб и угодил в реанимацию. Алибасов решил, что это сок.

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Теги: #Бари Алибасов