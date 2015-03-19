Президент Грузии не поедет в Москву на парад 9 мая

Об этом сообщила министр иностранных дел Грузии Тамара Беручашвили, передают Новости-Грузия. "Президент Грузии получил приглашение на 9 мая, но, насколько я знаю, присутствовать он там не будет", - заявила Тамара Беручашвили.

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Ранее Москва направила ряду мировых лидеров приглашения посетить парад в честь 70-й годовщины Победы над фашизмом. Однако на сегодняшний день известно, что от поездки в Москву отказались президенты Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии. Президент США Барак Обама также не приедет в Россию 9 мая. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что не намерен ехать в Москву, также как и канцлер Германии Ангела Меркель.