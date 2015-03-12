Кэмерон решил не ехать на парад Победы в Москву
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не намерен посещать официальную церемонию в Москве по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны.
Об этом заявил его официальный представитель, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.
"Мы будем рассматривать наше присутствие в свете наших постоянных дискуссий с Россией, наших опасений по поводу ее поведения, так что я не думаю, что у нас есть планы относительно участия", - сказал он.
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В агентстве допустили, что визит Кэмерона в Москву был бы маловероятным, даже если бы отношения стран были теплыми, поскольку празднование годовщины победы в Москве должно состояться через два дня после выборов в Британии.
Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение не ехать в Москву и не принимать участие в праздновании 70-летия Победы.