Кэмерон решил не ехать на парад Победы в Москву

Об этом заявил его официальный представитель, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы будем рассматривать наше присутствие в свете наших постоянных дискуссий с Россией, наших опасений по поводу ее поведения, так что я не думаю, что у нас есть планы относительно участия", - сказал он.

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В агентстве допустили, что визит Кэмерона в Москву был бы маловероятным, даже если бы отношения стран были теплыми, поскольку празднование годовщины победы в Москве должно состояться через два дня после выборов в Британии.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение не ехать в Москву и не принимать участие в праздновании 70-летия Победы.