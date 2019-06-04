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Помпео советует Европе строить энергетическую базу без привязки к России

09:28, 04 июня 2019
Мир
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Майк Помпео / REUTERS

Госсекретарь США Майк Помпео призвал европейские страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей, чтобы их энергетическая база не была связана с Россией.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Заявление прозвучало на фоне продолжения строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря, которое ведут Москва и ее европейские партнеры.

"Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно отнесется к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы - энергетической базы, не связанной с Россией", - отметил Помпео нидерландскому телеканалу.

По его словам, во время конфликта Москва использует любые имеющиеся инструменты, чтобы повысить издержки для Европы.

"Мы знаем историю отношений Европы и России. Мы знаем, что во время конфликта россияне будут использовать любые имеющиеся у них инструменты, чтобы повысить издержки для Европы, если она захочет принять решения, которые отвечают ее интересам, но, возможно, не отвечают интересам России. Мы надеемся, что Европа поймет это правильно", - отметил госсекретарь США.

При этом он отказался сообщить, существует ли риск введения санкций против нидерландских компаний, если они примут участие в проекте.

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Теги: #США#Россия#Майк Помпео