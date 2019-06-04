Помпео советует Европе строить энергетическую базу без привязки к России

По словам госсекретаря США, во время конфликта Москва использует любые имеющиеся инструменты, чтобы повысить издержки для Европы.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал европейские страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей, чтобы их энергетическая база не была связана с Россией.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Заявление прозвучало на фоне продолжения строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря, которое ведут Москва и ее европейские партнеры.

"Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно отнесется к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы - энергетической базы, не связанной с Россией", - отметил Помпео нидерландскому телеканалу.

По его словам, во время конфликта Москва использует любые имеющиеся инструменты, чтобы повысить издержки для Европы.

"Мы знаем историю отношений Европы и России. Мы знаем, что во время конфликта россияне будут использовать любые имеющиеся у них инструменты, чтобы повысить издержки для Европы, если она захочет принять решения, которые отвечают ее интересам, но, возможно, не отвечают интересам России. Мы надеемся, что Европа поймет это правильно", - отметил госсекретарь США.

При этом он отказался сообщить, существует ли риск введения санкций против нидерландских компаний, если они примут участие в проекте.