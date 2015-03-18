Треть сотрудников дипучреждений РФ в Швеции являются шпионами - шведская разведка

Россия проводит крупные шпионские операции в Швеции, используя треть своего дипломатического персонала в стране для сбора разведывательной информации.

Об этом заявил главный аналитик Службы государственной безопасности Швеции (СЭПО) Вильгельм Унге, сообщает Украинская правда со ссылкой на Associated Press.

Унге охарактеризовал российских шпионов как "высокообразованных и часто моложе, чем в советское время. Они энергичные, целеустремленые и социально активные".

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По его словам, СЭПО в прошлом году предотвратила неоднократные попытки России получить шведские технологии для своих вооруженных сил.

Комментарий Унге был озвучен после того, как СЭПО обнародовала ежегодный доклад, в котором определила Россию как "самую большую угрозу разведки Швеции".

Российские дипломаты в Швеции пока никак не комментировали это заявление.