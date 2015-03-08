В МИД Швеции заявили об угрозе для Европы со стороны России

Об этом говорится в статье главы МИД Швеции Маргот Вальстрем, опубликованной в газете Svenska Dagbladet, передает Lenta.ru.

«Я испытываю глубокую озабоченность по поводу событий в России. Эта важная соседняя страна имеет большой потенциал и могла бы стать во многих сферах важным партнером Швеции и ЕС. Вместо этого теперь у нас противоположная реальность. Мы видим современное российское общество, в котором теперь замолчал голос Борис Немцова. На внешней арене мы видим нарастающее противостояние России с Европой и США, которое, среди прочего, стало основой для агрессии против Украины», — заявила Вальстрем.

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Евросоюз, включая Швецию, как считает министр, должен проводить в отношении России твердую политику, сочетая ее вместе с тем с диалогом. Выражением первого, по словам Вальстрем, являются санкции, второго — соглашение в Минске. «Мы поддерживаем диалог о том, что волнует нас, и нас по-прежнему объединяет то, что мы остаемся соседями», — заметила глава МИД Швеции.

«Мы хотим навести порядок, чтобы ответить на серьезные вызовы европейскому миру и безопасности», — отметила Вальстрем.

Министр также сообщила, что Швеция предоставит Украине до 2020 года 1,5 миллиарда шведских крон (150 миллионов евро) на проведение реформ. Кроме того, Стокгольм будет содействовать работе мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.