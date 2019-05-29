Парламент Латвии избрал нового президента - СМИ

Президентом Латвии стал судья Суда Европейского Союза Эгил Левитс.

Сейм Латвии избрал кандидата от Национального объединения Эгила Левитса президентом страны.

Как сообщает новостной портал DELFI, Левитс заручился поддержкой 61 депутата.

Другие кандидаты набрали меньше голосов. В частности, омбудсмен Латвии Юрис Янсонс получил лишь 8 голосов "за" и 85 "против", а депутата Сейма Дидзис Шмитс - 24 голоса "за" и 69 "против".

Левитс активен в латвийской политике с 1980 года, в 90-х был представителем Латвии в Европейском суде по правам человека. С 2004 года судья Суда Европейского Союза, его полномочия должны закончиться в 2024 году.

Под его руководством была разработана преамбула Конституции Латвии - он настаивал на упоминании христианских ценностей и латышской народной мудрости в тексте преамбулы.

В 2016 году был в числе самых высокооплачиваемых должностных лиц ЕС, а в 2018 году стал "Европейским человеком года в Латвии". В интервью "DELFI TV c Янисом Домбурсом" Левитс рассказал, что его месячная заплата в Суде ЕС составляет порядка 20 тысяч евро.