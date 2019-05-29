Парламент Латвии избрал нового президента - СМИ
Сейм Латвии избрал кандидата от Национального объединения Эгила Левитса президентом страны.
Как сообщает новостной портал DELFI, Левитс заручился поддержкой 61 депутата.
Другие кандидаты набрали меньше голосов. В частности, омбудсмен Латвии Юрис Янсонс получил лишь 8 голосов "за" и 85 "против", а депутата Сейма Дидзис Шмитс - 24 голоса "за" и 69 "против".
Левитс активен в латвийской политике с 1980 года, в 90-х был представителем Латвии в Европейском суде по правам человека. С 2004 года судья Суда Европейского Союза, его полномочия должны закончиться в 2024 году.
Под его руководством была разработана преамбула Конституции Латвии - он настаивал на упоминании христианских ценностей и латышской народной мудрости в тексте преамбулы.
В 2016 году был в числе самых высокооплачиваемых должностных лиц ЕС, а в 2018 году стал "Европейским человеком года в Латвии". В интервью "DELFI TV c Янисом Домбурсом" Левитс рассказал, что его месячная заплата в Суде ЕС составляет порядка 20 тысяч евро.