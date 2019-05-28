Число претендентов на пост Мэй достигло 10

Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и местного самоуправления Великобритании Кит Малтхаус решил побороться за пост премьер-министра страны.

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Об этом сообщает The Sun. «Я новое лицо со свежими идеями от нового и талантливого поколения», - сказал Малтхаус.

По его словам, он намерен сменить «старых политиков», которые раскололи правящую партию Британии. Кит Малтхаус станет десятым претендентом на должность Терезы Мэй.

О своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили семь британских политиков.

Позже о своем желании стать премьер-министром Великобритании заявил министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и глава МВД Великобритании Саджид Джавид.

Как сообщал УНИАН, 24 мая премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня.