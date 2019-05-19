На выборах в Индии побеждает правящая партия - экзит-пол

Согласно данным экзит-поллов, Нарендра Моди останется премьер-министром Индии.

Согласно данным экзит-поллов, политическая сила премьер-министра Индии Нарендра Моди одерживает победу на парламентских выборах в стране.

Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает агентство dpa, передает Deutsche Welle.

Ожидается, что Национальный демократический альянс во главе с националистической партией Моди "Бхаратия Джаната парти" получит от 287 до 306 мест в 545-местном парламенте. Чтобы сформировать большинство в индийском парламенте, политическая сила должна иметь минимум 272 депутата.

Читайте такжеПрезидент Австрии выступил за проведение в сентябре досрочных парламентских выборов

Основным соперником Моде на выборах был Индийский национальный конгресс во главе с Рахулом Ганди. Однако Объединенный прогрессивный альянс во главе с Индийским национальным конгрессом будет иметь в парламенте, согласно результатам экзит-поллов, только от 128 до 132 депутатов.

Официальные результаты выборов будут объявлены 22 мая. Политологи предупреждают, что результаты экзит-полов в Индии временами дают неточные результаты из-за масштабов выборов в стране.

Напомним, что парламентские выборы в Индии, на которых имели право проголосовать около 900 миллионов человек, продолжались с 11 апреля.