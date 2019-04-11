В Индии стартовали крупнейшие выборы в мире – проголосовать смогут 900 миллионов человек

Для упрощения менеджмента выборов они будут проведены в семь этапов.

Десятки миллионов граждан Индии сегодня отправились на избирательные участки в рамках первого этапа парламентских выборов, которые станут самыми масштабными в мире.

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Как сообщает Sky News, право голоса получили около 900 миллионов человек. Они выберут 543 депутатов парламента. Для упрощения менеджмента выборов они будут проведены в семь этапов, и продлятся до 19 мая. Результаты, как ожидается, будут известны через 4 дня, 23 мая.

Предполагается, что основная борьба развернется между крупнейшими общенациональными политсилами Индии – правящей партией «Бхаратия джаната» и оппозиционным «Индийским национальным конгрессом».

Напомним, 21 апреля в Украине состоится второй тур выборов президента.