ЮНИСЕФ: "Пэм" может стать одним из худших ураганов в истории Тихоокеанского региона

Исполнительный директор регионального отделения Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Новой Зеландии Вивьен Майдаборн заявила, что тропический циклон "Пэм" может стать одним из самых разрушительных за всю историю Тихоокеанского региона, передает РИА Новости.

"Пока слишком рано говорить наверняка, однако предварительные отчеты свидетельствуют о том, что это бедствие потенциально может стать одним из худших в истории Тихоокеанского региона", — сказала Майдаборн, слова которой приводятся на сайте организации.

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Мощный тропический циклон "Пэм" обрушился в субботу утром на небольшое тихоокеанское государство Вануату. Официальной информации о возможных жертвах или разрушениях пока не поступало. Однако, как говорится в сообщении Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, в результате стихийного бедствия только в одной из провинций страны могли погибнуть более 40 человек.

Часть домов жителей Порт-Вилы — столицы Вануату, в которой проживает примерно одна шестая от общего населения страны, — оказались затопленными и разрушенными. Во многих районах страны люди также испытывают серьезные проблемы с энергоснабжением.