Джонсон имеет наилучшие шансы стать премьером Великобритании

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон имеет наилучшие шансы возглавить правительство после Терезы Мэй, свидетельствуют результаты опроса.

Бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон имеет наибольшую поддержку среди членов Консервативной партии, а следовательно, наилучшие шансы возглавить правительство после Терезы Мэй.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованного в субботу, 18 мая, пишет DW.

Согласно данным опроса YouPoll, Джонсона поддерживают 39 процентов членов Консервативной партии. На втором месте - экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, который имеет поддержку лишь 13 процентов консерваторов.

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Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась уйти с должности после еще одного голосования парламента по Brexit, которое должно состояться в июне. В свою очередь, Джонсон 16 мая подтвердил свои намерения побороться за кресло премьер-министра. "Конечно, я собираюсь это сделать", - заявил он и добавил, что его будущее участие в гонке "ни для кого уже не является секретом".

В прошлом году Борис Джонсон подал в отставку с поста главы МИД Великобритании в знак протеста против линии Мэй в переговорах с Евросоюзом относительно Brexit. Сам Джонсон является сторонником так называемого "жесткого" выхода Великобритании из ЕС на условиях Лондона.